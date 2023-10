Medio Oriente: Zelensky sente Netanyahu, solidali con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Come riferito da Zelensky su Telegram, il primo ministro gli ha illustrato della situazione in Israele e delle azioni delle Forze armate e delle forze dell'ordine per respingere l'attacco dei movimenti islamisti palestinesi. "Siamo solidali con Israele, che sta subendo uno sfacciato attacco su larga scala, e siamo dispiaciuti per le numerose vittime. La cooperazione tra la polizia israeliana e i diplomatici ucraini sulla questione della sicurezza e della protezione dei cittadini ucraini in Israele è ora importante", ha detto Zelensky. "Abbiamo discusso dell'impatto dell'attacco a Israele sulla situazione della sicurezza nella regione e oltre", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. (Kiu)