Trasporti: domani sciopero Tpl e martedì si fermano i taxi, possibili disagi a Roma

- Si prospetta un lunedì di disagi per i pendolari di Roma. E’ in programma per domani infatti lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale che interesserà le linee di Atac, Roma Tpl e Cotral, con possibili stop dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Martedì invece a incrociare le braccia saranno i tassisti della Capitale che sono pronti a mobilitarsi dopo l’annuncio da parte del governo dell’aumento di licenze delle auto bianche. Giorni difficili, quindi, per la mobilità romana che vedrà messe a rischio le corse di autobus, metropolitane, tram e taxi. Collegamenti a rischio anche nella notte tra oggi e domani. In Cotral, oltre dall'Usb la protesta è indetta anche dal sindacato Orsa: possibili disagi anche per i bus extraurbani e le ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo con possibili stop dalle 24 alle 5,29; dalle 8,30 alle 16,59; dalle 20 alle 23,59. (segue) (Rer)