Trasporti: domani sciopero Tpl e martedì si fermano i taxi, possibili disagi a Roma (2)

- Domani per chi si sposterà a Roma potranno esserci disagi sull'intera rete Atac (anche i collegamenti dati in sub-affidamento) e Roma Tpl con possibili stop dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio. Le corse rimangono garantite invece da inizio servizio diurno fino alle 8,29 e poi dalle 17,01 alle 19,59. Per quanto riguarda i collegamenti notturni, questa notte saranno a rischio le linee di bus "N". Garantite le corse delle linee diurne che corrono programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl. (segue) (Rer)