Trasporti: domani sciopero Tpl e martedì si fermano i taxi, possibili disagi a Roma (3)

- Al contrario, nella notte tra lunedì e martedì, non saranno garantite, dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl. Regolari, invece, le linee notturne. Nel corso dell'agitazione, infine, non sarà assicurato il servizio delle biglietterie Atac. Non saranno garantiti, in particolare, lo sportello permessi di via Silvio D’Amico 38, zona San Paolo, e il contact center infomobilità. Tra le motivazioni dello sciopero ci sono soprattutto le rivendicazioni in materia di sicurezza sul lavoro e aumenti retributivi. (Rer)