Auto: ex capo progettista Volkswagen diventa vicepresidente della cinese Changan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo progettista della casa automobilistica tedesca Volkswagen, Klaus Zyciora, lavorerà per la cinese Changan, marchio con sede a Chongqing. In qualità di vice presidente della società statale cinese, Zyciora sarà responsabile del design globale della casa automobilistica. Il dirigente tedesco fa ora parte di un gruppo composto da 17 membri che fa riferimento direttamente al presidente di Changan, Huarong Zhu. Interpellato dal quotidiano “Handelsblatt”, il 61enne ha confermato il suo trasferimento in Cina. "Mi sento onorato e non vedo l'ora di affrontare questo nuovo grande compito", ha affermato Zyciora. Il suo nuovo team comprende 600 designer in Cina e altri 400 in un centro di design situato a Torino. (Geb)