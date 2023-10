Infortuni lavoro: Mattia (Pd), nel Lazio ancora emergenza, ma dove sono misure su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi dall'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del Lavoro (Anmil) sugli infortuni sul lavoro "che parlano di tre morti al giorno e oltre 2 mila feriti in Italia, testimoniano siamo ancora davanti a un'emergenza nazionale, che nel Lazio, solo nei primi mesi del 2023, ha causato 6 mila infortuni e 6 morti, in base ai dati diffusi dallo stesso presidente Rocca lo scorso aprile. Eppure la mia interrogazione, depositata oltre un mese fa, sullo stato di attuazione della normativa regionale per contrastare le morti e gli infortuni sul lavoro, a oggi è ancora senza risposta". Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della commissione Lavoro della Regione Lazio. "Sono due milioni di euro annui infatti le risorse stanziate dalla Regione Lazio nella precedente legislatura, durante la Giunta Zingaretti, per finanziare l'attuazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro, contenute in ben tre leggi approvate dal Consiglio regionale, e prevenire così infortuni e morti nel Lazio", spiega. (segue) (Com)