Salario minimo: Bonelli, Avs in piazza, obiettivo superare 600 mila firme

- Alleanza Verdi e Sinistra è presente oggi in tutta Italia per il Firma day sul salario minimo. "Un'iniziativa – ha sottolineato Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra – volta a rilanciare la petizione delle opposizioni, che ha già raccolto oltre 600 mila firme, sia online che cartacee, a sostegno della proposta di legge sul salario minimo”. “In questa giornata – ha proseguito –, i nostri banchetti saranno disseminati in ogni angolo del Paese, pronti a raccogliere le voci di tutti coloro che credono nella necessità di garantire un salario equo e dignitoso per ogni lavoratore e lavoratrice per costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutto il Paese”. “La straordinaria risposta che la petizione ha già ricevuto testimonia la richiesta di cambiamento che pervade l'Italia e la possibilità concreta di superare abbondantemente l'incredibile risultato delle 600 mila firme, consolidando ulteriormente la richiesta popolare per l'introduzione di un salario minimo legale. Oggi più che mai – ha concluso Bonelli – ogni firma conta". (Rin)