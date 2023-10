Medio Oriente: ministro Esteri spagnolo Albares, evitare escalation regionale conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo uscente, Jose Manuel Albares, ha invitato ad evitare "un'escalation regionale del conflitto (in Israele) e ulteriori perdite di vite innocenti". In un messaggio su X, il capo della diplomazia di Madrid ha dichiarato di aver parlato questa mattina con gli omologhi di Israele e Qatar e, ieri sera, con l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, "per coordinare l'azione europea". (Spm)