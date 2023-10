Ucraina: ministro Difesa Umerov visita il fronte di Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umyerov ha visitato per la prima volta il fronte nei pressi di Bakhmut dopo la sua nomina. Lo ha riferito lo stesso Umerov su Facebook. Il ministro ha visitato il principale posto di comando delle Forze di difesa in direzione di Bakhmut e ha ascoltato il rapporto del comandante, familiarizzato con le unità e la situazione in prima linea. "Ho parlato con i militari. Ho premiato i migliori di loro con premi statali e del ministero della Difesa", ha aggiunto il ministro. Secondo Umerov, Bakhmut e Klishchiivka rimangono i fonti più caldi. (Kiu)