Argentina: Milei, voglio abolire Banca centrale e deregolamentare il mercato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima cosa che Javier Milei farebbe in caso di vittoria alle elezioni presidenziali del prossimo 22 ottobre è "convocare una sessione straordinaria del Congresso" per promuovere una riforma dello Stato che "abolisca la Banca centrale e avvi una deregolamentazione del mercato del lavoro". Lo ha detto lo stesso deputato e candidato alla presidenza del movimento La libertà avanza (Lla) in un'intervista all'emittente "Canale 13". Milei si è detto nell'occasione "ossessionato" dalla Banca centrale, che considera responsabile dell'impennata dell'inflazione in Argentina. L'economista ultraliberale ha ribadito la sua ammirazione per l'ex ministro dell'Economia Domingo Felipe Cavallo, che stabilì il rapporto di parità tra il dollaro statunitense ed il peso argentino tra il 1991 e 2001, e per l'ex presidente Carlos Saul Menem, al potere tra il 1989 e il 1999, accusando i politici odierni di godere di "privilegi di casta" e ricordando come oggi in Argentina vi siano più di 270 diverse tasse. "La cosa migliore che si possa fare è ridurre lo Stato per porre fine alla corruzione", ha detto Milei. (segue) (Abu)