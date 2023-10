Argentina: Milei, voglio abolire Banca centrale e deregolamentare il mercato del lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza ha anche rivendicato il proprio successo tra i giovani, attribuendolo al fatto che questi ultimi "sono contrari allo status quo, che in Argentina è socialista". Inoltre, ha aggiunto, è merito della pandemia, che ha permesso loro di "riacquisire un'idea di libertà". Milei ha anche ribadito l'accusa alla candidata di centrodestra Patricia Bullrich che gli è già valsa una citazione in giudizio per calunnia. "Ha avuto un passato terroristico nell'organizzazione Montoneros (movimento di guerriglia peronista attivo negli anni Settanta). Ha piazzato una bomba contro il sindaco di San Isidro e ha causato per questo il ferimento di un minore. Sono contento che andremo a processo, perché così dovrà raccontare che cosa ha fatto negli anni Settanta". Al programma ha partecipato anche la compagna di Milei, l'imitatrice Fatima Flores. "Non ho mai avuto nulla da nascondere rispetto alla mia relazione con Javier, che è iniziata quando ero già separata", ha detto quest'ultima, dicendosi certa che Milei sarà il prossimo presidente argentino. (Abu)