Francia: sindaca di Parigi, Torre Eiffel sarà illuminata con colori bandiera israeliana

- La Torre Eiffel sarà illuminata con i colori della bandiera israeliana in segno di solidarietà con il popolo del Paese. Lo ha annunciato la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, sulla sua pagina sul social network X. "In memoria delle vittime dell'attacco terroristico di Hamas, l'illuminazione della Torre Eiffel verrà spenta questa sera alle 23. In solidarietà al popolo di Israele, sarà illuminata a partire da domani sera con i colori della bandiera israeliana”, ha scritto il sindaco. (Frp)