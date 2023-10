Medio Oriente: Borrell in Oman per Consiglio Ue-Golfo, tra i punti escalation fra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, è atteso da oggi a Mascate, in Oman, sino all'11 ottobre per co-presiedere il 27mo Consiglio di cooperazione Ue-Golfo (Ccg). "Abbiamo molte sfide comuni che richiedono una stretta collaborazione, comprese le tragiche conseguenze dell'attacco di Hamas contro Israele. Dobbiamo continuare a lavorare per la pace, insieme", ha affermato Borrell in un messaggio su (ex Twitter) annunciando il suo viaggio. (Beb)