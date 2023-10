Ex Ilva: sindacati, convocato domani sotto il Mimit il Coordinamento nazionale del Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà lunedì 9 ottobre a partire dalle ore 10.30, sotto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, il Coordinamento nazionale unitario dei delegati del Gruppo Acciaierie d’Italia (Ex-Ilva), cui parteciperanno circa 200 lavoratori e interverranno oltre ai delegati e ai coordinatori nazionali i segretari generali di Fim, Fiom, Uilm Roberto Benaglia, Michele De Palma, Rocco Palombella. E’ la prima volta che un coordinamento sindacale si tiene all'aperto e nello specifico sotto la sede di un Ministero, dove per l'occasione saranno posizionati un palco e le sedie. Il dibattito, in assemblea pubblica, avrà l’obiettivo di condividere le diverse esperienze, le posizioni e le criticità dei vari stabilimenti del Gruppo e di decidere insieme le prossime iniziative da mettere in campo fino a quando il Governo, vista la gravità della situazione, non aprirà una trattativa con le organizzazioni sindacali per discutere seriamente del futuro di tutti gli stabilimenti Ex-Ilva.(Rin)