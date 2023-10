Medio Oriente: morto un ragazzo londinese, combatteva nell'esercito israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadini londinese che prestava servizio nell'esercito israeliano è morto ieri al confine con Gaza, secondo quanto dichiarato dalla sua famiglia, mentre un altro cittadino britannico risulta disperso. Lo ha dichiarato domenica l'ambasciata di Israele a Londra. "Jewish News" ha riferito che Nathanel Young era uno dei molti militari israeliani uccisi in un attacco su più fronti da parte dei militanti islamisti palestinesi di Hamas. La famiglia ha scritto un post su Facebook: "Siamo affranti nel condividere che il nostro fratellino Nathanel Young è stato tragicamente ucciso ieri al confine con Gaza". Un secondo uomo è scomparso sempre alle prime ore di sabato mattina, ha riferito l'ambasciata. La madre, Lisa, ha raccontato a Jewish News che Jake Marlowe, 26 anni, si occupava della sicurezza di un festival musicale e che ha avuto notizie del figlio per l'ultima volta via messaggio. (Rel)