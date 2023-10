Medio Oriente: presidente Iran sente vertici Hamas e Jihad islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha avuto conversazioni telefoniche separate con il capo del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, e con il leader della Jihad islamica palestinese, Ziyad al Nakhalah, sugli "sviluppi in Palestina". Lo riferisce il portale "Iran International". Non sono stati ancora rilasciati ulteriori dettagli. Il colloquio avviene all'indomani dell'infiltrazione di svariati commando di Hamas in Israele, che finora hanno provocato la morte di 600 persone. Ieri, 7 ottobre, a Teheran ci sono state dimostrazioni di giubilo sia in parlamento che per le strade per l'operazione di Hamas. (Res)