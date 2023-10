Portogallo-Romania: domani premier Costa riceverà presidente Iohannis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In visita di stato in Portogallo, il presidente romeno, Klaus Iohannis, incontrerà domani a Lisbona il premier António Costa, il presidente dell'Assemblea della Repubblica, Augusto Santos Silva, e diversi membri del Parlamento. Ieri, Iohannis ha discusso con l'omologo Marcelo Rebelo de Sousa della guerra in Ucraina, ribadendo la gratitudine per il consistente contributo del Portogallo alla difesa sul Fianco orientale della Nato. "La presenza dei militari portoghesi in Romania rappresenta un forte segnale della solidarietà e del sostegno del Portogallo al rafforzamento della sicurezza della Romania", ha detto il presidente Iohannis. D'altra parte, il presidente del Portogallo ha dichiarato che il suo paese appoggia l'adesione della Romania all'Area Schengen e all'Ocse.(Rob)