Svizzera: "Neue Zuercher Zeitung", circa 80 spie russe operative nel Paese

- Attualmente in Svizzera si trovano circa 80 spie russe, ovvero un quinto del numero totale degli agenti della Federazione Russa attivi in Europa. Lo riferisce il quotidiano svizzero "Neue Zuercher Zeitung", secondo cui i Paesi europei hanno contrastato attivamente la rete di intelligence russa, espellendo a più riprese i dipendenti delle ambasciate russe dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022. Tuttavia, la Svizzera, a causa della sua lunga tradizione di neutralità, non ha ricorso a tali misure. Secondo le stime dei servizi segreti, condivise con la commissione competente del Parlamento lo scorso settembre, ci sono attualmente circa 80 agenti russi nel Paese elvetico. Un rappresentante del ministero degli Esteri svizzero in un commento inviato al quotidiano "Neue Zuercher Zeitung" ha sottolineato che il governo di Berna "non impone alcuna sanzione sotto forma di espulsione di diplomatici". "Quando la Svizzera espelle dei diplomatici, lo fa per ragioni di sicurezza interna, e questi casi non vengono denunciati pubblicamente", ha aggiunto la fonte del dicastero. (Geb)