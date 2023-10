Lavoro: Cisal, una tragedia insopportabile, necessario fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continuiamo a contare tre morti al giorno sul lavoro e oltre 2.000 infortuni. Una triste contabilità che dà la misura delle dimensioni di un fenomeno che non può essere definito un’emergenza, perché la tragedia delle morti bianche si trascina da decenni". Lo sottolinea il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, in occasione della 73ma Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. "E’ necessario agire, raccogliendo l’invito pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui quello che stiamo facendo non e abbastanza. La cultura della sicurezza deve permeare le Istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro. Cultura della sicurezza che passa attraverso la formazione dei lavoratori e dei datori, l’adozione di più incisive misure di prevenzione degli incidenti. Bisogna pensare a una riforma organica che preveda una sorta di passaporto di qualità che individui e premi le imprese virtuose in tema di prevenzione e sicurezza, penalizzando al contrario le altre”.(Rin)