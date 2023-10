Lazio: da Regione oltre 3 milioni di euro per riqualificazione strutture e attività culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato nella Sala Tirreno della Regione Lazio l’avviso pubblico “Servizi culturali 2023” che prevede un importo complessivo di 3.320.760,00 euro da destinare alla riqualificazione di biblioteche, musei e archivi accreditati, oltre che per l’acquisto di beni e attrezzature per l’ammodernamento delle strutture culturali. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Abbiamo voluto fortemente questo bando perché consentirà di finanziare attività e acquisti fondamentali per quello che riteniamo essere il cuore della cultura del nostro territorio - spiega l’assessore alla Cultura del Lazio, Simona Baldassarre -. Per la prima volta, da dieci anni, nonostante le difficoltà di bilancio, la Regione stanzia fondi in conto capitale, e offre agli operatori una finestra temporale più ampia per svolgere le attività. Questo significa: investimenti e futuro". (segue) (Com)