Urbanistica: assessore Roma, a breve atto "Data Center", sinergia pubblico-privato in città

- A giorni andrà in discussione in Assemblea capitolina "la delibera per autorizzare il riuso di un ex centro gestionale Acea che verrà riconvertito in Data Center. Si tratta di investimenti periferici ma anche molto strategici perché mettono Roma al centro del Mediterraneo come un hub di connettività mondiale di prim’ordine”. Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, in una intervista con il quotidiano web "Radio Colonna". "La leva degli investimenti pubblici - ha osservato Veloccia - è fondamentale in quelle periferie dove, l’assenza di servizi di base, rende difficile renderli competitivi e attraenti per gli investimenti privati. L’idea, dunque, è quella di andare a sanare con un massiccio intervento pubblico nei quartieri più difficili della città, come ad esempio a Tor Bella Monaca. Ecco perché stiamo combattendo per mantenere questi finanziamenti pubblici perché da un lato servono ad accorciare le distanze tra i vari quartieri della città, dall’altro perché siamo sicuri che se riusciamo a costruire le condizioni e le basi minime in questi quartieri di infrastrutture e servizi siamo anche in grado di attrarre nuovi investimenti". (segue) (Rer)