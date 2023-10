Urbanistica: assessore Roma, a breve atto "Data Center", sinergia pubblico-privato in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veloccia nella lunga intervista ripercorre le tappe dei prossimi investimenti annunciati nelle scorse settimane e afferma: "Roma è diventata una città che finalmente accanto ai fondi pubblici che stiamo spendendo per riqualificare le periferie affianca la capacità di far tornare nuovamente i privati ad investire”. Infine l'assessore sottolinea: "La sfida è che nuovi investimenti privati atterrino in modo uniforme nella città, nel centro ma anche nelle periferie. In questo momento comincia ad esserci una certa inversione di tendenza e anche in diverse periferie si stanno riconvertendo degli immobili abbandonati, come sta accadendo al Tiburtino”. (Rer)