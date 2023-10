Vaticano: Papa, l'ingratitudine genera violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus ha sottolineato che "l'ingratitudine genera violenza, ci toglie la pace e ci fa sentire e parlare urlando, senza pace, mentre un semplice 'grazie' può riportare la pace!". Lo ha fatto commentando il Vangelo di oggi che narra l'episodio del padrone di un terreno che affida la sua vigna ai contadini. Quest'ultimi per non dividere il raccolto con il padrone l'uccidono: "L'ingratitudine alimenta l'avidità e cresce in loro un progressivo senso di ribellione – sottolinea Francesco - che li porta a vedere la realtà in modo distorto, a sentirsi in credito anziché in debito con il padrone che aveva dato loro da lavorare. Quando vedono il figlio arrivano addirittura a dire: "Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!". E da agricoltori diventano assassini". (Civ)