Medio Oriente: premier francese Borne, da Hamas attacco violento e preparato da tempo

- Quello del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele è stato un attacco “violento” e visibilmente “preparato da tempo”. Lo ha detto la premier francese, Élisabeth Borne, in diretta du "Bfmtv". Borne ha detto che l'obiettivo è "evitare un'escalation regionale", dopo gli attacchi "terroristici" lanciati ieri da Hamas. La premier ha denunciato anche una forma di “compiacimento” da parte di una parte della sinistra riguardo agli attacchi di Hamas in Israele. Borne ha ricordato gli “scioccanti” e “inappropriati” commenti giunti, in particolare da Jean-Luc Mélenchon e da altri esponenti di La France insoumise. “Non possiamo mettere Hamas e Israele fianco a fianco”, ha detto la premier. (Frp)