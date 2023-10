Vaticano: Papa, un "grazie" puo' riportare la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ingratitudine genera violenza, mentre un semplice 'grazie' può riportare la pace". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus di oggi. "Gesù ci ricorda cosa succede quando l'uomo si illude di farsi da sé e dimentica la gratitudine – ha sottolineato il Pontefice - dimentica la realtà fondamentale della vita: che il bene viene dalla grazia di Dio, dal suo dono gratuito. Quando si scorda questo, si finisce col vivere la propria condizione e il proprio limite non più con la gioia di sentirsi amati e salvati, ma con la triste illusione di non aver bisogno né di amore, né di salvezza". Il Santo Padre ha poi evidenziato che spesso "si smette di lasciarsi voler bene e ci si ritrova prigionieri della propria avidità, del bisogno di avere qualcosa in più degli altri, del voler emergere sugli altri. Da qui provengono tante insoddisfazioni e recriminazioni, tante incomprensioni e invidie; e, spinti dal rancore, si può precipitare nel vortice della violenza". (Civ)