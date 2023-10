Medio Oriente: Israele, ricompaiono nel sud circa 30 thailandesi dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di circa 30 thailandesi - probabilmente impegnati nell'assistenza domiciliare - , dati finora per dispersi, sono giunti a Netivot, nel sud di Israele, dopo essersi nascosti per più di 24 ore. I commando armati palestinesi di Hamas infiltrati in Israele ieri mattina ha preso di mira diversi diverse località a ridosso di Gaza. Lo riferisce l'emittente pubblica "Kan". Altri media avevano riferito che si trattava di giovani fuggiti dal rave nel sud di Israele preso di mira dai combattenti. Finora, le vittime israeliane sono 350. I feriti circa 1.800, mentre le persone finora date per disperse sono un centinaio, compresi i rapiti a Gaza. (Res)