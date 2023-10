Medio Oriente: Papa, terrorismo e guerra non portano ad alcuna soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello di Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus a israeliani e palestinesi: "Gli attacchi e le armi si fermino per favore si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta. Ogni guerra è una sconfitta, preghiamo affinché ci sia la pace in Israele e in Palestina", le parole del Pontefice, che ha detto di seguire con "apprensione e dolore quanto sta avvenendo in Israele", quindi ha espresso "vicinanza alle famiglie delle vittime" assicurando la sua preghiera per "tutti coloro che stanno vivendo ore di terrore e di angoscia". (Civ)