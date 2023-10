Sport: nel Lazio 150 mila euro per progetti, da giunta ok a protocollo Coni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento di 150 mila euro per progetti di promozione sportiva. La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore allo Sport e all’Ambiente, Elena Palazzo, ha approvato la delibera contenente lo schema di protocollo d’intesa con il Coni Lazio che prevede questa somma, per la diffusione della pratica e della cultura sportiva come strumento sociale e per il benessere psicofisico. E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. "Vogliamo dare un segnale chiaro. Questo assessorato intende sostenere chi opera nella sua stessa direzione che è quella della promozione dello sport di cittadinanza, puntando sulla valorizzazione della diversità attraverso una concreta e reale inclusione sociale. Ecco perché, anche per l’anno 2023, abbiamo ritenuto opportuno confermare l’intesa con Coni regionale, vista la preziosa collaborazione instaurata in questi mesi con il presidente Riccardo Viola", spiega Palazzo. (segue) (Com)