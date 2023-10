Sport: nel Lazio 150 mila euro per progetti, da giunta ok a protocollo Coni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’attuazione dei progetti, il Comitato olimpico potrà avvalersi della collaborazione del Comitato italiano paralimpico (Cip) Lazio, delle Federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva oltre che delle associazioni benemerite e associazioni dilettantistiche iscritte al Registro nazionale. "Lavoreremo insieme al Coni Lazio per la diffusione della cultura del benessere psico-fisico e per la condivisione massima dei valori etici e morali che lo sport veicola - conclude Palazzo -. In un momento in cui la comunicazione dei ragazzi sembra essere sempre più caratterizzata da atti di violenza, di derisione dell’altro, di sopraffazione noi miriamo a offrire modelli diversi e lo facciamo proprio utilizzando lo sport come nostro prezioso alleato". (Com)