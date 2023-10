© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus ha chiesto di pregare per la pace: "In questo mese di ottobre dedicato oltre alle missioni, alla preghiera del rosario - ha detto -, non stanchiamoci di invocare, per l'intercessione di Maria, il dono della pace in molti Paesi nel mondo segnati da guerre e da conflitti e continuiamo a ricordare la cara Ucraina che ogni giorno soffre tanto". (Civ)