Roma: vigili del fuoco a Tevere Day per attività campionamento microplastiche nel fiume

22 luglio 2021

- In occasione della quinta edizione del Tevere Day il comando dei vigili del fuoco di Roma ha partecipato al progetto "Plastica crime scene Psci" in collaborazione con l'università politecnica delle Marche che prevede il campionamento d'acqua sul fiume attraverso un barchino trainato denominato"Kytara" per analizzare la presenza di microplastiche nel fiume. All'iniziativa ha preso parte il personale del Nucleo Nssea e del distaccamento fluviale che hanno messo a disposizione della ricercatrice titolare del progetto, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del comandante Vicario Cristini l'imbarcazione con la quale sono avvenuti i campionamenti delle acque. (Com)