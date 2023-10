Roma: picchia titolare del minimarket perchè non gli vende le birre, fermato minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggressione ai danni del titolare di un minimarket in piazza Ippolito Nievo a Roma. Ieri notte i carabinieri sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti che hanno assistito all'aggressione di un uomo, il titolare di un minimarket che si era rifiutato di vendere alcolici a un minorenne. Il giovane era entrato nel supermercato in stato di agitazione e aveva chiesto di comprare due birre. Al rifiuto del titolare, però, un 40enne del Bangladesh il giovane lo ha colpito alla testa con un'asta in metallo, presa all'esterno del negozio, e ha poi rubato delle bottiglie di alcool nascondendole in una zaino. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per una ferita lacero-contusa, guaribile in 10 giorni. Il minore è stato affidato ai genitori con obbligo di permanenza domiciliare, come disposto dall’autorità giudiziaria competente. (Rer)