Medio Oriente: ministero Esteri Ramallah, l'Occidente ha ignorato morti palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Anp, Mahmoud Abbas, ha ordinato al governo e alle autorità competenti di inviare immediatamente tutte le risorse disponibili per alleviare le sofferenze del popolo nella Striscia di Gaza. "Il popolo di Gaza si trova ad affrontare un'aggressione israeliana a tutto campo", ha detto, ribadendo che "Gaza non resterà sola di fronte a questa aggressione, proprio come il resto dei territori palestinesi occupati". Il presidente palestinese ha accusato il governo israeliano di essere responsabile del taglio dei rifornimenti di base, tra cui acqua, elettricità e cibo, alla popolazione di Gaza. (Res)