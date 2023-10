Governo: Visco, politiche bilancio positive, ascoltare investitori su timori debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle politiche di bilancio è positivo ma ora dovrebbe ascoltare i timori degli investitori sul debito pubblico italiano. E' quanto affermato dal governatore uscente della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al quotidiano britannico “Financial Times”. Secondo il governatore, il recente aumento dei costi di finanziamento italiani dimostra che gli investitori stanno cercando delle garanzie rispetto alle prospettive di crescita dell'Italia che, nel lungo periodo, potrebbero risultare deboli. “E' necessario comprendere perché i mercati sono preoccupati”, secondo Visco, che non ritiene “sia in atto una speculazione contro il Paese”, mentre è più probabile che si tratti “fondamentalmente di una preoccupazione per il tasso di crescita potenziale a lungo termine dell'economia” italiana. Il governo Meloni, secondo il governatore, “ha fatto meglio di quanto molti si aspettassero” sul piano delle politiche di bilancio, un fattore positivo che invita quindi a “rispondere ai mercati con due elementi: in primo luogo, una visione del piano di crescita a lungo termine e, in secondo luogo, l'azione a breve e medio termine per quanto riguarda gli squilibri fiscali”. (segue) (Rel)