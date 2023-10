Governo: Visco, politiche bilancio positive, ascoltare investitori su timori debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista al “Financial Times”, Visco spiega che “l'aumento del rapporto debito-Pil è dovuto principalmente alla deludente performance del Pil”. Secondo il governatore, tuttavia, “l'Italia può crescere di più e non dovremmo ignorare i bassi livelli di indebitamento privato e la posizione netta sull'estero positiva del Paese”. Resta, invece, fonte di preoccupazione lo spread tra Btp e i Bund tedeschi a dieci anni, che rimane vicino ai 200 punti base. Per Visco tale livello è “preoccupante perché molto più alto che in Spagna o Portogallo”. Il governatore dedica un passaggio dell'intervista anche al tema dell'occupazione, affermando che il governo dovrebbe trovare delle soluzioni per integrare gli immigrati nella forza lavoro e poi si sofferma sul Superbonus e sui costi che tale strumento ha comportato per le casse pubbliche. Secondo Visco, il costo finale supererà i 100 miliardi di euro, circa il cinque per cento del Pil, a conferma che il Superbonus è stata “un'ottima lezione” sull'importanza di “centrare e personalizzare” i programmi governativi. Il governatore, in conclusione, ribadisce che la Banca d'Italia “non è stata consultata” sulla questione delle tasse sugli extra profitti delle banche, aggiungendo di “accogliere con favore i cambiamenti proposti finora” al decreto. (Rel)