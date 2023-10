Medio Oriente: Masi (Fd'I), solidarietà per Israele, mettere in sicurezza luoghi sensibili Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi in una nota esprime "solidarietà allo Stato e al popolo di Israele per il terribile e vigliacco attacco terroristico di cui sono state vittime cittadini inermi, anziani, donne, bambini. Uno scenario -che deve farci riflettere e deve unirci, senza se e senza ma, al fianco dello Stato di Israele - aggiunge -. Su Roma sarà necessario aumentare la sicurezza e l'allerta, per comprendere come agire e per partecipare in modo collaborativo, presenteremo un'interrogazione per vedere come si intenda procedere, insieme a chi di competenza, per mettere in sicurezza i luoghi sensibili della nostra Capitale, legata da una forte e profonda amicizia con Israele". (Com)