Caucaso: premier georgiano, pace nella regione favorirà sviluppo per tutti i tre Paesi

- Tutti e tre i paesi del Caucaso meridionale, Armenia, Azerbaigian e Georgia, dovrebbero essere in grado di decidere autonomamente come garantire lo sviluppo della regione. Lo ha affermato il primo ministro georgiano Irakli Gharibashvili in una conferenza stampa congiunta dopo l'incontro con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, a Tbilisi. Gharibashvili ha espresso la speranza che presto venga firmato l'accordo di pace tra l'Azerbaigian e l'Armenia, che aiuterà a stabilire una pace a lungo termine nel Caucaso meridionale. Secondo il Primo Ministro della Georgia, Tbilisi è pronta a prendere parte al processo di mediazione, facilitazione o, in generale, alla creazione di un formato amichevole.. "Credo che l’accordo di pace contribuirà all’instaurazione di una pace a lungo termine nel Caucaso meridionale, che porterà prosperità ai nostri popoli. Noi, come Georgia, abbiamo sempre assunto una posizione neutrale e imparziale in questo processo. Siamo ancora pronti a svolgere il nostro ruolo, un modesto contributo, nel processo di creazione di questo formato di mediazione, facilitazione o generalmente amichevole. Tbilisi è sempre pronta a partecipare a questo processo. Il nostro futuro deve essere pacifico", ha detto il premier. (Rum)