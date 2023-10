Medio Oriente: Polonia invierà C-130 per evacuare connazionali in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate polacche si preparano a evacuare i connazionali che si trovano ora in Israele. “Invieremo aerei da trasporto C-130 Hercules per i nostri connazionali”, ha dichiarato sulla piattaforma X (ex Twitter) il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak. "Le Forze armate si preparano ad evacuare i polacchi da Israele. Invieremo aerei da trasporto C-130 Hercules peri nostri compatrioti", ha scritto Blaszczak. Nel frattempo, il vice ministro degli Esteri Paweł Jabloński ha scritto: "Non lasciamo i nostri connazionali nel bisogno. Tra poche ore decollerà un aereo per evacuare i polacchi in attesa all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv". "La situazione sul posto è ancora molto grave. Vi preghiamo diseguire attentamente gli annunci e diseguire le raccomandazioni deiservizi locali", ha aggiunto Jabloński su X. (Vap)