Medio Oriente: attacco Hamas, 400 morti e oltre duemila feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 400 il numero dei morti - tra cui 73 militari - in Israele a causa dell'infiltrazione di diversi commando del movimento palestinese Hamas nel Paese. I feriti 2.048, mentre le persone finora date per disperse sono un centinaio, compresi i rapiti a Gaza. Intanto sono tuttora in corso scontri in alcuni kibbutz a ridosso di Gaza tra militari e miliziani palestinesi, mentre è iniziata l'evacuazione delle zone limitrofe, in preparazione di nuove attività operative condotte da Israele. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno condotto finora 500 attacchi aerei nella Striscia di Gaza e ucciso almeno 400 terroristi. Lo ha detto oggi il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, ai giornalisti, spiegando che le forze di terra oggi hanno pianificato di completare la ripresa del controllo dei 29 punti di ingresso che il movimento palestinese Hamas ha utilizzato per infiltrarsi in Israele il giorno prima. (segue) (Res)