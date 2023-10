Infortuni lavoro: Forni (Anmil), tre morti al giorno e oltre 2mila infortuni, è strage silenziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo continuiamo a contare tre morti al giorno sul lavoro e oltre duemila infortuni, come nel 2008, quando è stato emanato il Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori”. Lo ha detto Zoello Forni, presidente nazionale dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil), intervenendo in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. “L'incidente di Brandizzo – ha proseguito – ha scosso tutti noi e riacceso l'attenzione dei media sulle morti sul lavoro, di cui spesso si parla solo nelle occasioni più eclatanti. Sotto i nostri occhi si consuma invece quotidianamente una strage silenziosa, è il dramma di migliaia di famiglie”. (Rin)