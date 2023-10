Roma: rissa a cinque con cocci di vetro in via della Magliana, denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rissa a cinque a suon di cocci di vetro. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri in via della Magliana a Roma quando cinque rom hanno iniziato una rissa su strada con cocci di bottiglie. I carabinieri, che passavano in quel momento per la via, sono intervenuti. Intorno ai cinque si era formato un capannello di cittadini che assistevano alla scena. Arrivati sul posto i militari si sono fatti largo tra la folla radunata e hanno sorpreso i cinque mentre si stavano ancora fronteggiando. Uno di loro brandiva tra le mani un coccio di vetro. Disarmato è stato bloccato insieme agli altri. La rissa sarebbe scoppiata al culmine di una lite per questioni legate alla raccolta del ferro su un cantiere. I cinque uomini sono stati denunciati. Sul posto in ausilio ai carabinieri sono intervenute anche una pattuglia della polizia locale e una volante della polizia. (Rer)