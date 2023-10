Francia: sondaggio, Attal favorito per succedere a Macron alle presidenziali 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione francese Gabriel Attal è in testa in un sondaggio sui potenziali successori dell'attuale presidente della Repubblica Emmanuel Macron. E' quanto riferisce “Le Journal du Dimanche” che ha pubblicato oggi una rilevazione dell'Ifop sui potenziali successori, all'interno della maggioranza, di Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali del 2027. Un "risultato spettacolare ma non sorprendente", secondo il direttore dell'Ifop Frédéric Dabi, secondo cui Attal è ora il favorito con il 57 per cento dei voti. Attal è il più giovane ministro dell'Istruzione della Quinta Repubblica francese e, secondo il sondaggio, sarebbe il candidato che meglio incarnerebbe l'attuale maggioranza tra quattro anni. Attal ha preceduto di poco Philippe, ex primo ministro e sindaco di Le Havre, che ha ottenuto il 55 per cento dei voti. Al terzo posto del sondaggio si è piazzato Gérald Darmanin, ministro dell'Interno, e al quarto Bruno Le Maire, titolare del dicastero dell'Economia. Seguono in ordine la premier Élisabeth Borne, l'ex primo ministro Jean Castex e infine il grande sconfitto di questo sondaggio, il presidente del Movimento democratico e sindaco di Pau, Francois Bayrou. (Frp)