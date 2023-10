Medio Oriente: scomparso cittadino britannico, partecipava a festival musicale nel sud di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino britannico risulta disperso in seguito all'incursione dei gruppi armati palestinesi guidati dal movimento islamista Hamas nel sud di Israele. Lo ha riferito l'emittente televisiva britannica "Sky News". Secondo le informazioni fornite dall'ambasciata britannica in Israele, la persona scomparsa è Jack Marlow, 26 anni, che al momento dell'attacco stava partecipando a un festival musicale vicino al confine con la Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, Marlowe non è più contattabile da ieri mattina. (Rel)