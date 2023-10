Medio Oriente: operazione Israele a Gaza, 500 attacchi e 400 combattenti palestinesi uccisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel resoconto video dell'operazione "Spade di ferro" lanciata da Israele in risposta all'attacco combinato di Hamas, le Idf riferiscono che "i caccia hanno colpito un sito di lancio nascosto e hanno preso di mira due terroristi nelle vicinanze. I terroristi che tentavano di infiltrarsi nel territorio israeliano dal mare e attraverso la barriera di sicurezza sono stati presi di mira dagli aerei delle Idf". Inoltre, "abbiamo anche colpito un centro di comando operativo del sistema missilistico di Hamas e un posto di comando operativo appartenente all'organizzazione terroristica Jihad islamica". Successivamente, gli aerei delle Idf hanno colpito due sale operative, situate all'interno delle moschee, utilizzate da Hamas a Gaza. Infine, alle 07:23 (ora locale) di oggi "abbiamo colpito 10 obiettivi di Hamas, tra cui il quartier generale dell'intelligence di Hamas e un complesso militare utilizzato dalle forze aeree di Hamas. Parallelamente, abbiamo colpito un sito di produzione di armi aeree utilizzato dalle forze aeree appartenenti alla Jihad islamica e un edificio che comprende unità in cui l'organizzazione terroristica immagazzina armi ed equipaggiamento militare". Mentre non è chiaro quanti siano ancora gli israeliani dispersi e quelli in ostaggio nelle mani di Hamas a Gaza, i media si interrogano se e quando potrebbe esserci un'operazione di terra israeliana. Nel 2014, l’invasione di terra da parte delle Idf era avvenuta durante la seconda settimana dell'operazione. (Res)