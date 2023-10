Roma: scritte no vax a ospedale Bambino Gesù, Droghei (Pd) "indecenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scritte rosse contro i vaccini sono apparse all'ingresso dell'Ospedale Bambino Gesù, a Roma. "Vaccini infarti nei bambini", recita una. Accanto una "W" disegnata con una bomboletta rossa e cerchiata, simbolo no vax. "Scritte indecenti", scrive su Twitter la consigliera del Pd del Lazio, e coordinatrice della segreteria del Pd di Roma, Emanuela Droghei. "Ebbene sì, ancora loro, i no vax che hanno avuto il coraggio di imbrattare con scritte indecenti una eccellenza della sanità per bambini. Il Pd di Roma e il Pd del Lazio saranno sempre a fianco del lavoro straordinario che fa quotidianamente il Bambino Gesù", aggiunge.(Rer)