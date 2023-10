Medio Oriente: tedeschi tra i rapiti da Hamas in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi cittadini tedeschi figurano tra i rapiti dal movimento islamista palestinese Hamas, durante l’attacco che ha mosso contro Israele. Come riferisce il quotidiano “Bild”, si tratta per esempio di Shani Louk, 30enne di Ravensburg catturata mentre partecipava con altri giovani a un festival musicale che aveva contribuito a organizzare in un kibbutz nel sud di Israele. La ragazza è stata riconosciuta dai familiari in quella che si vede esposta su un automezzo da Hamas, in uno dei video diffusi dal movimento palestinese durante l’attacco contro Israele. Nel filmato, la ragazza è seminuda e priva di sensi, ha una ferita alla testa e apparentemente gli arti spezzati. Secondo diverse fonti, Louk sarebbe stata uccisa dai miliziani di Hamas. Un’altra cittadina tedesca, Doron Katz, è stata rapita dal gruppo con i figli di 3 e 5 anni e la suocera che ha il passaporto della Germania nel sud dello Stato ebraico. Il marito della donna, il cittadino israeliano Yoni Asher, ha dichiarato di aver riconosciuto “subito” i propri familiari in un filmato di Hamas. Il ministero degli Esteri di Berlino ha comunicato di essere in stretto contatto con le autorità israeliane per chiarire se cittadini tedeschi siano stati rapiti da Hamas (Geb)