Lavoro: Rizzetto (Fd'I), prioritario puntare su cultura della sicurezza e formazione

- La sicurezza sui luoghi di lavoro "è una priorità, è un obbligo che deve essere attuato e rispettato, non è una scelta. Per prevenire le "morti bianche" serve aumentare la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro a partire dall'ambiente scolastico". Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, nella 73ma Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Inoltre bisogna puntare e incentivare una formazione di qualità. L'iter parlamentare della mia proposta di legge per l'insegnamento a scuola del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro è spedito e presto sarà approvata in Aula. Finalmente agli studenti verrà fornita una solida conoscenza dei diritti e doveri sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Le aziende hanno un ruolo chiave nella tutela dei lavoratori e i lavoratori a loro volta devono rispettare a pieno l'applicazione delle norme e delle procedure di sicurezza. Non possiamo più accettare che ogni due giorni, cinque persone escono per andare al lavoro e non tornano più in quanto perdono la vita proprio sul posto di lavoro. In questa giornata in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro, istituzionalizzata nel 1998 su richiesta dell'Anmil, il mio pensiero va a tutti i lavoratori che hanno perso la vita e alle loro famiglie".(Rin)