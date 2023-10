Infortuni lavoro: Calderone, intelligenza artificiale può rendere attività umana più sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, “oltre che non vederla come una sfida alla sostituzione dell’uomo e delle donne che lavorano, la vedo invece come uno strumento da applicare alla sicurezza per fare in modo che l’attività umana sia fatta con un ausilio che la rende più sicura”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. (Rin)