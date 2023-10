Agricoltura: Lollobrigida, manifestazione Barcolana tradizione consolidata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione della Barcolana "è una tradizione consolidata che rende una città straordinaria come questa, Trieste, tra le città più Europee d'Italia, una porta d'accesso per i mercati internazionali, una possibilità anche per la crescita delle nostre ricchezze. Un'iniziativa simbolo dello sport e della promozione di tante aziende caratterizzata da passione e qualità, dobbiamo valorizzarla". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, poco prima di salire a bordo dell'imbarcazione Prosecco Doc Shockwave3 per prendere parte alla regata dell'edizione numero 55 della Barcolana di Trieste. (Rin)