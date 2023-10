Regno Unito: Starmer, missione prioritaria dei laboristi è la crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "missione prioritaria" del Partito laborista britannico è stimolare la crescita economica, Lo ha detto il leader del Partito, Keir Starmer, in apertura della conferenza annuale dei laboristi a Liverpool. Starmer ha espresso fiducia nella possibilità di collaborare con le imprese per raggiungere questo obiettivo "molto rapidamente". Il leader laborista ha detto che la sua ristrutturazione del partito è avvenuta "in perfetto orario" e che i laboristi ora sono pronti a guidare il Regno Unito. "Dobbiamo creare le condizioni per la crescita in questo paese (...) sono fiducioso che otterremo quella crescita. È l'unica missione determinante di un nuovo governo laburista", ha detto Starmer parlando all'emittente “Bbc”. Il leader laborista ha detto che il suo governo collaborerà con le imprese fornendo agli investitori la “stabilità” che secondo Starmer è mancata sotto il governo guidato dai conservatori. (Rel)